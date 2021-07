Jennifer Lopez rompe il silenzio su Ben Affleck: "Non sono mai stata meglio" (Di martedì 6 luglio 2021) Per la prima volta dopo che la loro relazione è stata resa pubblica, Jennifer Lopez parla della sua storia d'amore con Ben Affleck dichiarando di non essere mai stata più felice. La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è ormai sulla bocca di tutti e ha reso felici milioni di fan, che da 20 anni aspettavano questo momento, ma anche la cantante che, dopo mesi, per la prima volta ha parlato della sua vita sentimentale definendosi molto felice. Jennifer Lopez si è aperta per la prima volta in un'intervista con Zane Lowe ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) Per la prima volta dopo che la loro relazione èresa pubblica,parla della sua storia d'amore con Bendichiarando di non essere maipiù felice. La relazione trae Benè ormai sulla bocca di tutti e ha reso felici milioni di fan, che da 20 anni aspettavano questo momento, ma anche la cantante che, dopo mesi, per la prima volta ha parlato della sua vita sentimentale definendosi molto felice.si è aperta per la prima volta in un'intervista con Zane Lowe ...

