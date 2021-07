“Italiani maiali, vi cavo gli occhi”: in manette marocchino jihadista (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug — Istigazione a delinquere con finalità di terrorismo: per queste accuse Raduan Lafsahi, 35enne marocchino già rinchiuso nella causa circondariale di Paola (Cosenza), è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il marocchino jihadista faceva proselitismo nelle carceri Habitué delle carceri italiane — sarebbero una decina le strutture che lo avrebbero ospitato — il nostro marocchino era noto per la sua intensissima attività di proselitismo presso i detenuti, in particolar modo extracomunitari. Secondo quanto riferito da PalermoToday Si è dichiarato «terrorista legato all’Isis» e in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug — Istigazione a delinquere con finalità di terrorismo: per queste accuse Raduan Lafsahi, 35enne marno già rinchiuso nella causa circondariale di Paola (Cosenza), è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il marnofaceva proselitismo nelle carceri Habitué delle carceri italiane — sarebbero una decina le strutture che lo avrebbero ospitato — il nostro marno era noto per la sua intensissima attività di proselitismo presso i detenuti, in particolar modo extracomunitari. Secondo quanto riferito da PalermoToday Si è dichiarato «terrorista legato all’Isis» e in ...

