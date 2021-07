Italia-Spagna, Wembley omaggia Raffaella Carrà nel prepartita (Di martedì 6 luglio 2021) Wembley omaggia Raffaella Carrà durante il riscaldamento a pochi minuti dal fischio d’inizio di Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020. Le note di “A far l’amore comincia tu” hanno risuonato all’interno dello stadio inglese, per un saluto all’artista Italiana scomparsa ieri e che era molto conosciuta e apprezzata anche in Spagna. In merito, il presidente della Figc Gabriele Gravina aveva detto: “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021)durante il riscaldamento a pochi minuti dal fischio d’inizio di, prima semifinale di Euro 2020. Le note di “A far l’amore comincia tu” hanno risuonato all’interno dello stadio inglese, per un saluto all’artistana scomparsa ieri e che era molto conosciuta e apprezzata anche in. In merito, il presidente della Figc Gabriele Gravina aveva detto: “La scomparsa di un’icona come, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di ...

