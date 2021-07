Italia-Spagna, Venditti fermerà il suo concerto per vedere la partita con il pubblico (Di martedì 6 luglio 2021) Stasera tutta Italia è pronta per spingere la Nazionale contro la Spagna, dato che in palio c’è l’accesso alla finale di Euro 2020. Antonello Venditti non vuole affatto essere da meno e, impegnato a Cervere sul palco dell’Anima Festival, ha deciso che interromperà il suo concerto per guardare la partita insieme a tutti i fan presenti. A comunicare la notizia è stato lo stesso cantante, che, su Facebook, ha scritto il seguente post: “E poi a Cervere che dobbiamo fare? Faremo due concerti… Uno prima della partita che vedremo insieme sui maxischermi e l’altro dopo la partita. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Stasera tuttaè pronta per spingere la Nazionale contro la, dato che in palio c’è l’accesso alla finale di Euro 2020. Antonellonon vuole affatto essere da meno e, impegnato a Cervere sul palco dell’Anima Festival, ha deciso che interromperà il suoper guardare lainsieme a tutti i fan presenti. A comunicare la notizia è stato lo stesso cantante, che, su Facebook, ha scritto il seguente post: “E poi a Cervere che dobbiamo fare? Faremo due concerti… Uno prima dellache vedremo insieme sui maxischermi e l’altro dopo la. ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - arianavbibble : RT @ballallalunana: oggi c’è italia OGGI C’È spagna ITALIA SPAGNA #ItaliaSpagna - titta_ferraro78 : Verso #ItaliaSpagna: se invece di limitarci a esultare avessimo investito 10 euro a ogni goal degli Azzurri? Dalla… -