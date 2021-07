Italia-Spagna sulle note della Carrà: l’omaggio della Nazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug – La FIGC ha chiesto e tottenuto dall’Uefa l’autorizzazione a omaggiare Raffaella Carrà, utilizzando una delle sue canzoni più amate per allietare il pubblico durante il riscaldanemento. Italia-Spagna, A far l’amore comincia tu “Amava il calcio ed era una grande tifosa della Nazionale Raffaella Carrà, vera e propria regina della televisione Italiana morta ieri all’età di 78 anni. Per omaggiarla, la FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug – La FIGC ha chiesto e tottenuto dall’Uefa l’autorizzazione a omaggiare Raffaella, utilizzando una delle sue canzoni più amate per allietare il pubblico durante il riscaldanemento., A far l’amore comincia tu “Amava il calcio ed era una grande tifosaRaffaella, vera e propria reginatelevisionena morta ieri all’età di 78 anni. Per omaggiarla, la FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - SkySport : Raffaella Carrà, prima di Italia-Spagna a Wembley risuonerà 'a far l’amore comincia tu' ? ???? ITALIA VS SPAGNA ???? ??… - ZZiliani : In #Spagna c’è un presidente di #Liga (#Tebas) che si schiera coi club deboli, insiste perchè #Real e #Barça siano… - infoitsport : Anche l’Inghilterra a Wembley: al via con Italia-Spagna, le date delle semifinali - infoitsport : Euro 2020 - Italia-Spagna, biglietti solo per gli italiani residenti in Inghilterra -