Italia-Spagna, radiocronaca di Repice commovente: l'esultanza al rigore di Jorginho è da brividi (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non solo tv. Quando gioca la Nazionale tra i protagonisti c'è anche la radio, che permette a molti Italiani di vivere la partita anche senza guardarla. Il merito è indubbiamente dei radiocronisti tra cui Francesco Repice, capace di regalare emozioni indescrivibili a milioni di persone. Non è stato da meno in occasione della semifinale degli Europei 2020 tra Italia e Spagna, decisa ai calci di rigore. Speciale soprattutto l'esultanza sul penalty decisivo da Jorginho, che ha spedito gli azzurri in finale. In alto e di seguito il VIDEO della ...

