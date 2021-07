Italia-Spagna, Piqué si lamenta sui social: “Ai rigori vince sempre chi tira per primo, non è giusto” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Non è un caso che le quattro volte in cui si è andati ai calci di rigore, sia agli Europei che in Copa America, abbiano visto trionfare la squadra che tira per prima. Le statistiche dicono che chi tira per primo ha più opzioni. In un torneo del genere non trovo giusto che un sorteggio faccia sì che una squadra parta con uno svantaggio“. Queste le parole di Gerard Piqué, il quale è insorto sui social al termine di Italia-Spagna. Il difensore del Barcellona non ha digerito l’eliminazione delle Furie Rosse ai calci di rigore nella semifinale degli Europei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Non è un caso che le quattro volte in cui si è andati ai calci di rigore, sia agli Europei che in Copa America, abbiano visto trionfare la squadra cheper prima. Le statistiche dicono che chiperha più opzioni. In un torneo del genere non trovoche un sorteggio faccia sì che una squadra parta con uno svantaggio“. Queste le parole di Gerard, il quale è insorto suial termine di. Il difensore del Barcellona non ha digerito l’eliminazione delle Furie Rosse ai calci di rigore nella semifinale degli Europei ...

