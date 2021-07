Italia-Spagna, omaggio a Raffaella Carrà prima della semifinale: la sua musica nel pre-partita (Di martedì 6 luglio 2021) Si dice che nel giorno in cui si dà l’addio a questo mondo si capisce quanto si era amati in vita. Ebbene, Raffaella Carrà era ed è amatissima. La regina della musica e della televisione, un’icona indiscussa e indiscutibile dello spettacolo, ci ha salutato ieri a 78 anni dopo averci lasciato un’infinita di hit e di momenti esilaranti. Geniale e rivoluzionaria, un’antesignana del tempo, pioniera in più contesti e amatissima dal grandissimo pubblico. Non soltanto in Italia, ma anche in Spagna e in tutto il mondo. Stasera si gioca ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Si dice che nel giorno in cui si dà l’addio a questo mondo si capisce quanto si era amati in vita. Ebbene,era ed è amatissima. La reginatelevisione, un’icona indiscussa e indiscutibile dello spettacolo, ci ha salutato ieri a 78 anni dopo averci lasciato un’infinita di hit e di momenti esilaranti. Geniale e rivoluzionaria, un’antesignana del tempo, pioniera in più contesti e amatissima dal grandissimo pubblico. Non soltanto in, ma anche ine in tutto il mondo. Stasera si gioca ...

