Italia-Spagna, omaggio a Raffaella Carrà durante il riscaldamento (Di martedì 6 luglio 2021) Nella compilation del pre partita della semifinale Italia-Spagna verrà inserita una canzone di Raffaella Carrà Come comunicato dalla FIGC con un comunicato, durante Italia-Spagna si terrà un omaggio a Raffaella Carrà, venuta a mancare nella giornata di ieri. La Federcalcio Italiana ha richiesto alla UEFA di inserire nella playlist da riprodurre nel riscaldamento di Wembley la canzone: "A far l'amore comincia tu". Una delle sue canzoni più amate, in Italia e nel ...

