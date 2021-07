Italia-Spagna oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni (Di martedì 6 luglio 2021) Ci siamo: oggi, martedì 6 luglio, il mitico stadio di Wembley sarà teatro della prima semifinale degli Europei di calcio 2021 tra l’Italia e la Spagna. Sul rettangolo verde britannico la selezione di Roberto Mancini va a caccia della Finale, dovendosi però confrontare contro una delle squadre più qualificate del Vecchio Continente. Non sarà ovviamente una partita facile. L’Italia, dopo aver superato in maniera perentoria il proprio girone Galles, Svizzera e Turchia, ha eliminato l’Austria ai supplementari agli ottavi per poi sconfiggere il Belgio a Monaco di Baviera e guadagnandosi ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Ci siamo:, martedì 6 luglio, il mitico stadio di Wembley sarà teatro della prima semifinale deglidi calciotra l’e la. Sul rettangolo verde britannico la selezione di Roberto Mancini va a caccia della Finale, dovendosi però confrontare contro una delle squadre più qualificate del Vecchio Continente. Non sarà ovviamente una partita facile. L’, dopo aver superato in maniera perentoria il proprio girone Galles, Svizzera e Turchia, ha eliminato l’Austria ai supplementari agli ottavi per poi sconfiggere il Belgio a Monaco di Baviera e guadagnandosi ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - FBiasin : Anche #ElPais apre con la scomparsa di #RaffaellaCarrà. Del resto nessuno più di lei univa #Italia e #Spagna. - heinz_28 : Ho appena letto Sconcerti che ha dato le percentuali di vittoria in Italia-Spagna: 52% a 48%. Qui dalla Ragioneria dello Stato è tutto. - Carlino_Rimini : Italia Spagna, maxischermi a Rimini: i pub come stadi -