Italia-Spagna, niente mascherine tra i 60.000 di Wembley (Di martedì 6 luglio 2021) Wembley vestito a festa per Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020. L’impianto inglese ha fatto registrare un grandissimo afflusso di tifosi: circa 60.000, secondo le stime, di cui 11.000 Italiani e 9.000 spagnoli, con i dati esatti che verranno comunicati dall’Uefa a fine partita. Numeri comunque importantissimi, che rimandano al periodo pre-Covid, alla “normalità”. Devono averla pensata così anche i presenti, dato che dalle immagini che arrivano dallo stadio, nessuna delle norme per limitare la possibilità di contagio viene rispettata. Si vedono infatti pochissime mascherine, e non c’è alcun limite ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021)vestito a festa per, prima semifinale di Euro 2020. L’impianto inglese ha fatto registrare un grandissimo afflusso di tifosi: circa 60.000, secondo le stime, di cui 11.000ni e 9.000 spagnoli, con i dati esatti che verranno comunicati dall’Uefa a fine partita. Numeri comunque importantissimi, che rimandano al periodo pre-Covid, alla “normalità”. Devono averla pensata così anche i presenti, dato che dalle immagini che arrivano dallo stadio, nessuna delle norme per limitare la possibilità di contagio viene rispettata. Si vedono infatti pochissime, e non c’è alcun limite ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - __Towanda : Tra l’altro l’Italia le ha sempre prese dalla Spagna, non ha imparato a intercettare sto palleggio noiosissimo? - Shaily19347451 : RT @VenezianiLorena: l'Italia ha preso il palo, ma la Spagna fa paura #MrWrongEURO2020 -