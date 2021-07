Italia-Spagna, maxischermo ad Alessandria nel punto in cui fu issato il Tricolore (Di martedì 6 luglio 2021) Un momento simbolico in un posto simbolico. La semifinale degli Europei di calcio tra Italia e Spagna potrà essere seguita ad Alessandria, nel luogo in cui per la prima volta nella storia Italiana fu issato il Tricolore. Stasera la partita sarà infattiproiettata sul maxischermo in Cittadella, quello allestito per la rassegna cinematografica all’aperto che, per una volta, sarà convertito per permettere ai tifosi di seguire la sfida degli azzurri a Euro 2020. Proprio nella fortezza il 10 marzo del 1821 sventolò per la prima volta la bandiera Italiana. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Un momento simbolico in un posto simbolico. La semifinale degli Europei di calcio trapotrà essere seguita ad, nel luogo in cui per la prima volta nella storiana fuil. Stasera la partita sarà infattiproiettata sulin Cittadella, quello allestito per la rassegna cinematografica all’aperto che, per una volta, sarà convertito per permettere ai tifosi di seguire la sfida degli azzurri a Euro 2020. Proprio nella fortezza il 10 marzo del 1821 sventolò per la prima volta la bandierana. ...

