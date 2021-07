Italia-Spagna, l'omaggio degli Azzurri a Raffaella Carrà nel prepartita (Di martedì 6 luglio 2021) Per omaggiare Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate. Lo annuncia la Federcalcio.“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà - dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina - donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Per omaggiare, scomparsa ieri a 78 anni, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate. Lo annuncia la Federcalcio.“La scomparsa di un’icona come- dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina - donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica ...

