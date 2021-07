Italia Spagna LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di martedì 6 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Wembley”, Italia e Spagna si affrontano nel match valido per la semifinale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Italia Spagna 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Italia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Allo stadio Wembley, ilvalido per la semifinale di Euro2020 tra, risultato,Allo stadio “Wembley”,si affrontano nelvalido per la semifinale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - SkySport : Raffaella Carrà, prima di Italia-Spagna a Wembley risuonerà 'a far l’amore comincia tu' ? ???? ITALIA VS SPAGNA ???? ??… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ?? Raffaella Carrà ci lascia proprio alla vigilia della 'sua' partita, Italia-Spagna Una vita segnata anche dal grande tifo… - RobertoRenga : Italia e Spagna giocheranno a palla prigioniera e prevarrà la squadra che, rubata la sfera, approfitterà dello sbil… -