Italia Spagna Live 0 - 0: lungo possesso palla e occasioni per le Furie Rosse, Azzurri in difficoltà (Di martedì 6 luglio 2021) La cronaca del primo tempo 25' Lancio di Donnarumma per Immobile che viene anticipato dando il via alla folata offensiva spagnola: Busquets serve nella zona destra dell'area di rigore Italiana ... Leggi su globalist (Di martedì 6 luglio 2021) La cronaca del primo tempo 25' Lancio di Donnarumma per Immobile che viene anticipato dando il via alla folata offensiva spagnola: Busquets serve nella zona destra dell'area di rigorena ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - iosonoelle_ : @bvbblegvmbjtch @elxctrjclove @eemptytrash secondo me italia spagna finisce 1-0 per noi, è finito il primo tempo e… - sabrivitadastar : Bruttissima Italia, buona spagna ma per fortuna non sono stati precisi negli ultimi metri. Bisogna cambiare passo a… -