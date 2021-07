Italia-Spagna, l’ingiustizia denunciata dal ct Mancini (Di martedì 6 luglio 2021) Italia-Spagna si disputerà questa sera a Wembley ma il commissario tecnico Roberto Mancini ha denunciato un’ingiustizia E’ il giorno della partita. Italia-Spagna, ancora una volta contro. In palio c’è la finale di Euro 2020, un traguardo sognato da entrambe le Nazionali ma non certamente scontato. Mancini e Luis Enrique non partivano con i favori del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 luglio 2021)si disputerà questa sera a Wembley ma il commissario tecnico Robertoha denunciato un’ingiustizia E’ il giorno della partita., ancora una volta contro. In palio c’è la finale di Euro 2020, un traguardo sognato da entrambe le Nazionali ma non certamente scontato.e Luis Enrique non partivano con i favori del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - Boboj29 : Londra Wembley Italia-Spagna Si parte alla pari ,non c'e' nessun favorito o sfavorito , l'unica variante puo' esse… - Peppe_FN : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su #Rai1… -