Italia-Spagna, le probabili formazioni: a sinistra c’è Emerson. Mancini deve scegliere: Chiesa o Berardi? Tre dubbi per Luis Enrique (Di martedì 6 luglio 2021) Tocca a lui, al brasiliano che voleva smettere. E che invece ha una grande occasione di rivalsa, nella stessa città in cui gioca da tre anni e mezzo senza mai essere stato decisivo. Nel giorno di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020, a sinistra tocca a Emerson Palmieri, nativo di Santos, con avi calabresi che gli hanno permesso di diventare Italiano da quattro anni. All’inizio, su quella fascia, il titolare era lui: poi però Roberto Mancini gli ha preferito Leonardo Spinazzola. Scelta vincente, a giudicare da queste quattro partite in cui il terzino della Roma è spesso stato il migliore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Tocca a lui, al brasiliano che voleva smettere. E che invece ha una grande occasione di rivalsa, nella stessa città in cui gioca da tre anni e mezzo senza mai essere stato decisivo. Nel giorno di, semifinale di Euro 2020, atocca aPalmieri, nativo di Santos, con avi calabresi che gli hanno permesso di diventareno da quattro anni. All’inizio, su quella fascia, il titolare era lui: poi però Robertogli ha preferito Leonardo Spinazzola. Scelta vincente, a giudicare da queste quattro partite in cui il terzino della Roma è spesso stato il migliore ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - Fubarro : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su #Rai1… - Andrea_Gasull : Bon dia món. Dimarts. Oggi gioca la Nazionale!!! Forza Italia!!!! Italia ???? & Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? S… -