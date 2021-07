Italia-Spagna, le formazioni ufficiali (Di martedì 6 luglio 2021) Semifinali di Euro 2020, l‘Italia a Wembley sfida la Spagna per un posto in finale dopo 9 anni. Gara aperta a qualsiasi pronostico, tanti campioni in campo. Queste le formazioni ufficiali: Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini. Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo. Ct Luis Enrique. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Semifinali di Euro 2020, l‘a Wembley sfida laper un posto in finale dopo 9 anni. Gara aperta a qualsiasi pronostico, tanti campioni in campo. Queste le(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini.(4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo. Ct Luis Enrique. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - Bonetti : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley… - LoveSud2 : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley… -