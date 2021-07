Italia-Spagna, le formazioni ufficiali: non c’è Morata! (Di martedì 6 luglio 2021) E’ arrivato il momento di scendere in campo per la semifinale di Euro 2021, si affrontano Italia e Spagna. L’atmosfera prima del match è bellissima, di fronte due squadre con l’ambizione di raggiungere la finale. La compagine di Roberto Mancini è favorita considerando il percorso veramente entusiasmante, Busquets e compagni non hanno invece entusiasmato già dalla fase a gironi ma anche nelle partite degli ottavi e dei quarti. Non ci sono novità di formazione, l’unico cambio riguarda l’inserimento di Emerson al posto dell’infortunato Spinazzola. Confermato il trio di centrocampo formato da Jorginho, Verratti e Barella così come quello d’attacco Insigne, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 luglio 2021) E’ arrivato il momento di scendere in campo per la semifinale di Euro 2021, si affrontano. L’atmosfera prima del match è bellissima, di fronte due squadre con l’ambizione di raggiungere la finale. La compagine di Roberto Mancini è favorita considerando il percorso veramente entusiasmante, Busquets e compagni non hanno invece entusiasmato già dalla fase a gironi ma anche nelle partite degli ottavi e dei quarti. Non ci sono novità di formazione, l’unico cambio riguarda l’inserimento di Emerson al posto dell’infortunato Spinazzola. Confermato il trio di centrocampo formato da Jorginho, Verratti e Barella così come quello d’attacco Insigne, ...

