Italia-Spagna, l’analisi del match: la corsia di sinistra e Immobile, così la squadra di Mancini può sfondare (Di martedì 6 luglio 2021) L’attesa è quasi finita. Si torna in campo per le semifinali di Euro 2021, la prima sfida metterà di fronte Italia e Spagna in uno scontro che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Roberto Mancini è favorita, ma la compagine di Luis Enrique è formata da calciatori di qualità e talento. Gli azzurri sono stati protagonisti di un percorso veramente eccezionale, già dalla fase a gironi ha dominato contro qualsiasi avversario. Solo l’Austria è riuscita a tenere testa all’Italia, mentre contro il Belgio l’11 azzurro ha messo in mostra una qualità sopra la media e la sfida non è stata quasi mai in ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 luglio 2021) L’attesa è quasi finita. Si torna in campo per le semifinali di Euro 2021, la prima sfida metterà di frontein uno scontro che non ha bisogno di presentazioni. Ladi Robertoè favorita, ma la compagine di Luis Enrique è formata da calciatori di qualità e talento. Gli azzurri sono stati protagonisti di un percorso veramente eccezionale, già dalla fase a gironi ha dominato contro qualsiasi avversario. Solo l’Austria è riuscita a tenere testa all’, mentre contro il Belgio l’11 azzurro ha messo in mostra una qualità sopra la media e la sfida non è stata quasi mai in ...

