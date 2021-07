Italia-Spagna, la diretta del match (Di martedì 6 luglio 2021) Inizia Italia-Spagna, la prima semifinale di Euro 2020. Gli azzurri, che devono fare a meno di Spinazzola, arrivano a questo match carichi e pieni di entusiasmo dopo aver eliminato il Belgio, una delle formazioni più quotate e forti. Ma anche la Spagna arriva col morale a mille, anche se il quarto di finale è stato superato dagli uomini di Luis Enrique solo dopo il brivido dei calci di rigore con la Svizzera. La diretta del match: 15?- Grande Spagna negli ultimi 5?: l’Italia soffre e non riesce a ripartire. 10?- Primi dieci minuti di studio per le due ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 luglio 2021) Inizia, la prima semifinale di Euro 2020. Gli azzurri, che devono fare a meno di Spinazzola, arrivano a questocarichi e pieni di entusiasmo dopo aver eliminato il Belgio, una delle formazioni più quotate e forti. Ma anche laarriva col morale a mille, anche se il quarto di finale è stato superato dagli uomini di Luis Enrique solo dopo il brivido dei calci di rigore con la Svizzera. Ladel: 15?- Grandenegli ultimi 5?: l’soffre e non riesce a ripartire. 10?- Primi dieci minuti di studio per le due ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - Whatshazz1 : Nessuno: La mia tl appena Yoongi ha postato: è sveglio perché sta guardando la partita Italia-Spagna - Serge_SFL : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley… -