Italia-Spagna, Insigne e 'O tir a gir': il web già si scatena [FOTO] (Di martedì 6 luglio 2021) 'O tir a gir' è la specialità di Lorenzo Insigne: si tratta di un tiro sempre molto insidioso per i portieri e che si conferma efficace soprattutto per i calciatori di maggiore qualità. Uno specialista degli ultimi anni è stato sicuramente Alessandro Del Piero, la sua capacità era quella di calciare il pallone con una precisione incredibile. Il suo erede è Insigne, l'attaccante del Napoli e della Nazionale è dotato di una qualità sopra la media. Il classe 1991 è stato un grandissimo protagonista nella sfida dei quarti di finale contro il Belgio, è stato autore di giocate di altissimo livello, in più ha siglato il gol del raddoppio ...

