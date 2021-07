Italia-Spagna in campo alle 21 – La diretta (Di martedì 6 luglio 2021) Italia-Spagna, ci siamo. alle 21 a Wembley si gioca la prima semifinale di Euro 2020 (la seconda, domani, vedrà l’Inghilterra opposta alla Danimarca). Il pullman degli azzurri è arrivato allo stadio e, a un’ora dal fischio d’inizio, sono state annunciate le formazioni ufficiali. Per l’Italia un solo cambio rispetto alla squadra che ha battuto il Belgio: fuori l’infortunato Spinazzola, dentro Emerson. Nella Spagna la sorpresa è l’esclusione di Morata, che parte dalla panchina. Queste le formazioni ufficiali: Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021), ci siamo.21 a Wembley si gioca la prima semifinale di Euro 2020 (la seconda, domani, vedrà l’Inghilterra opposta alla Danimarca). Il pullman degli azzurri è arrivato allo stadio e, a un’ora dal fischio d’inizio, sono state annunciate le formazioni ufficiali. Per l’un solo cambio rispetto alla squadra che ha battuto il Belgio: fuori l’infortunato Spinazzola, dentro Emerson. Nellala sorpresa è l’esclusione di Morata, che parte dalla panchina. Queste le formazioni ufficiali:: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Italia, Raspadori: “Siamo veramente carichi, Mancini ci ha aiutato”: It… - lappolachocola : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley… -