Italia-Spagna, il derby personale di Amedeo Carboni: “La Spagna? In questa fase potrebbe pagare l’assenza del blocco Real Madrid” (Di martedì 6 luglio 2021) Italiano di nascita, spagnolo di adozione. Dal 1997, quando ha lasciato Roma per diventare un idolo del Mestalla, la vita di Amedeo Carboni è sospesa tra due Paesi: “Sono arrivato al momento giusto. La Spagna in quel periodo godeva del famoso sgravio fiscale per gli stranieri. Questo ha favorito l’arrivo di grandissimi calciatori come Ronaldo, Zidane, Beckham e Figo“, racconta. “I 9 anni in cui ho indossato la maglia del Valencia sono considerati i più importanti della storia del club. Abbiamo vinto due volte il campionato, interrompendo il monopolio di Barcellona e Real ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021)no di nascita, spagnolo di adozione. Dal 1997, quando ha lasciato Roma per diventare un idolo del Mestalla, la vita diè sospesa tra due Paesi: “Sono arrivato al momento giusto. Lain quel periodo godeva del famoso sgravio fiscale per gli stranieri. Questo ha favorito l’arrivo di grandissimi calciatori come Ronaldo, Zidane, Beckham e Figo“, racconta. “I 9 anni in cui ho indossato la maglia del Valencia sono considerati i più importanti della storia del club. Abbiamo vinto due volte il campionato, interrompendo il monopolio di Barcellona e...

