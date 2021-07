Italia-Spagna, i precedenti della sfida: parità totale (Di martedì 6 luglio 2021) Il percorso degli Europei sta volgendo al termine: questa sera alle 21, l’Italia affronterà la Spagna nella gara valida per la semifinale del torneo. La posta in palio è ovviamente altissima e nessuna delle due formazioni vuole in alcun modo lasciarsi sfuggire l’opportunità di arrivare in finale. Alla base di questa sfida però si mantiene uno storico equilibrio, che rende difficile effettuare qualsivoglia pronostico. Pertanto, andiamo a vedere come sono terminati i precedenti incroci di Italia-Spagna. Italia-Spagna, i precedenti: chi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Il percorso degli Europei sta volgendo al termine: questa sera alle 21, l’affronterà lanella gara valida per la semifinale del torneo. La posta in palio è ovviamente altissima e nessuna delle due formazioni vuole in alcun modo lasciarsi sfuggire l’opportunità di arrivare in finale. Alla base di questaperò si mantiene uno storico equilibrio, che rende difficile effettuare qualsivoglia pronostico. Pertanto, andiamo a vedere come sono terminati iincroci di, i: chi ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - zazoomblog : Italia-Spagna i precedenti della sfida: parità totale - #Italia-Spagna #precedenti #della - LorenzoBallabio : RT @LiveSpinoza: Questa sera prima di Italia-Spagna sarà osservato un minuto di rumore. [@Daniele_Zip] -