Italia-Spagna, gli azzurri vincono ai rigori 5-3 e vanno in finale (Di martedì 6 luglio 2021) Termina 5-3 dopo i calci di rigori la prima semifinale dell’Europeo. Decisivo il tiro di Jorginho. Nei tempi regolamentari i gol di Chiesa (60’) e Morata (80’) Leggi su ilsole24ore (Di martedì 6 luglio 2021) Termina 5-3 dopo i calci dila prima semidell’Europeo. Decisivo il tiro di Jorginho. Nei tempi regolamentari i gol di Chiesa (60’) e Morata (80’)

