Italia-Spagna, gli Azzurri dedicano la vittoria a Spinazzola (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) L’Italia festeggia la vittoria in semifinale contro la Spagna e omaggia Leonardo Spinazzola, lo sfortunato terzino sinistro che con l’infortunio patito nei quarti contro il Belgio non ha giocato a Wembley contro le Furie Rosse e non ci sarà per la finale di Euro 2020. Gli Azzurri sul campo londinese hanno intonato un coro dedicato al laterale della Roma e hanno mostrato una maglietta proprio del difensore esterno di Foligno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) L’festeggia lain semifinale contro lae omaggia Leonardo, lo sfortunato terzino sinistro che con l’infortunio patito nei quarti contro il Belgio non ha giocato a Wembley contro le Furie Rosse e non ci sarà per la finale di Euro 2020. Glisul campo londinese hanno intonato un coro dedicato al laterale della Roma e hanno mostrato una maglietta proprio del difensore esterno di Foligno. SportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro L’Italia batte la Spagna ai rigori e vola in finale - - gianfrygia : RT @RaiNews: #Euro2020 #ItaliaSpagna 5-3 ai rigori. Azzurri in finale -