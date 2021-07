Italia - Spagna: formazioni ufficiali e diretta. Fuori Morata, la mossa di Luis Enrique (Di martedì 6 luglio 2021) Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di Italia - Spagna . Sale la tensione per la prima delle due semifinali di Euro 2020 , con gli Azzurri in campo alle 21 contro le Furie Rosse di Luis Enrique ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di. Sale la tensione per la prima delle due semifinali di Euro 2020 , con gli Azzurri in campo alle 21 contro le Furie Rosse di...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - lovegoriferita : Stasera c’è la partita quindi devo dirvi che la morte non mi spaventa ma di dover guardare giocare L’Italia contro… - lafferraz : @FZanolli Che il gioco (Italia-Spagna) sia cosi bello e (magari) tranquillo! Tifiamo Italia qui! ( e mi hanno detto… -