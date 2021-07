Italia-Spagna, Donnarumma: “Emozione indescrivibile, ora ultimo passo verso il sogno” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “E’ un’Emozione indescrivibile, la squadra è stata fantastica. Ero sereno perché sapevo che potevo aiutare mia squadra ai rigori. Stasera ce l’abbiamo messa tutta, adesso manca l’ultimo passo per avverare il nostro sogno“. Lo ha detto il portiere dell’Italia, Gianluigi Donnarumma, al termine della vittoria ai rigori in semifinale di Euro 2020 contro la Spagna: “La Spagna è una squadra fortissima e ci ha messo in difficoltà – ha aggiunto l’estremo difensore azzurro ai microfoni di Rai Sport – però questa Italia ha un cuore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) “E’ un’, la squadra è stata fantastica. Ero sereno perché sapevo che potevo aiutare mia squadra ai rigori. Stasera ce l’abbiamo messa tutta, adesso manca l’per avverare il nostro“. Lo ha detto il portiere dell’, Gianluigi, al termine della vittoria ai rigori in semifinale di Euro 2020 contro la: “Laè una squadra fortissima e ci ha messo in difficoltà – ha aggiunto l’estremo difensore azzurro ai microfoni di Rai Sport – però questaha un cuore ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - animafragjle : @3gerardpique @EURO2020 @CopaAmerica Taci Shakiro! Le-ro-lo-le-lo-le Le-ro-lo-le-lo-le L’Italia ha vinto La spagna ha perso. Punto. - emlwthes : RT @psychewall: L’Italia quando vince: L’Italia quando la Spagna perde: L’Italia quando ricorda che la Francia è uscita: #ita #ItaliaSpagn… -