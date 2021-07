Italia-Spagna: Del Piero lancia Insigne: “Giusto puntare su di lui” (Di martedì 6 luglio 2021) Alessandro Del Piero punta su Lorenzo Insigne per la sfida Italia-Spagna. Alle 21 di questa sera si gioca il match valido per le semifinali degli Europei e tra i protagonisti attesi c’è Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli che ha segnato un super gol nei quarti di finale ed è un punto fermo della Nazionale di Mancini. Oggi arriva anche l’investitura di Del Piero, giocatore molto stimato da Insigne che ha detto di ispirarsi a lui anche per il suo famoso tiro a giro. Parlando ad As, Del Piero ha investito Insigne come uomo di punta della ... Leggi su napolipiu (Di martedì 6 luglio 2021) Alessandro Delpunta su Lorenzoper la sfida. Alle 21 di questa sera si gioca il match valido per le semifinali degli Europei e tra i protagonisti attesi c’è Lorenzo, attaccante del Napoli che ha segnato un super gol nei quarti di finale ed è un punto fermo della Nazionale di Mancini. Oggi arriva anche l’investitura di Del, giocatore molto stimato dache ha detto di ispirarsi a lui anche per il suo famoso tiro a giro. Parlando ad As, Delha investitocome uomo di punta della ...

