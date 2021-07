Italia-Spagna, anche la panchina può fare la differenza (Di martedì 6 luglio 2021) Mancano pochissime ore e poi sarà Italia-Spagna, si gioca la semifinale di Euro 2021. Si tratta di una partita che non ha bisogno di presentazioni, la squadra di Roberto Mancini ha dimostrato di essere più forte e dovrà confermarlo in campo. La compagine di Luis Enrique parte da sfavorita considerando il percorso fino alla semifinale, il rendimento non è stato già certo all’altezza. Busquets e compagni hanno rischiato l’eliminazione già alla fase a gironi, poi è riuscita a strappare il pass agli ottavi e ai quarti ma con grande fatica. L’Italia proverà a sfrutta la fascia sinistra con Emerson e Insigne, in più dovrà mantenere il pallino ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 luglio 2021) Mancano pochissime ore e poi sarà, si gioca la semifinale di Euro 2021. Si tratta di una partita che non ha bisogno di presentazioni, la squadra di Roberto Mancini ha dimostrato di essere più forte e dovrà confermarlo in campo. La compagine di Luis Enrique parte da sfavorita considerando il percorso fino alla semifinale, il rendimento non è stato già certo all’altezza. Busquets e compagni hanno rischiato l’eliminazione già alla fase a gironi, poi è riuscita a strappare il pass agli ottavi e ai quarti ma con grande fatica. L’proverà a sfrutta la fascia sinistra con Emerson e Insigne, in più dovrà mantenere il pallino ...

