Italia-Spagna a Wembley, pericolo di diffusione della Variante Delta tra i tifosi? L'opinione di Galli a iNews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Sugli appuntamenti con gli Europei di calcio a Wembley, Massimo Galli ritiene che "la contingenza presente in questo momento in Gran Bretagna, fa pensare che sarebbe stato meglio fare a meno di un'esperienza di questo genere in questo momento, e in uno stadio come quello. L'idea di mettere cinquanta o sessantamila persone a Wembley sia L'articolo proviene da Inews.it.

