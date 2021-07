Italia-Spagna, a Wembley 54.000 tifosi: 11.000 italiani a Londra (Di martedì 6 luglio 2021) Tutto pronto per la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Si gioca nella mitica cornice dello stadio di Wembley alle 20 ora locale (le 21 in Italia). Per l’occasione le autorità britannche hanno deciso per aumentare la capienza dello stadio al 75%. Dovrebbero essere circa 54000 gli spettatori: la Uefa stima circa 11mila sostenitori Italiani e 9mila spagnoli. Il dato sulla vendita complessiva verrà fornito nel pomeriggio, ma è possibile che la presenza di tifosi azzurri sia superiore vista la massiccia presenza di Italiani a Londra. Nello stadio si ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Tutto pronto per la semifinale di Euro 2020 tra. Si gioca nella mitica cornice dello stadio dialle 20 ora locale (le 21 in). Per l’occasione le autorità britannche hanno deciso per aumentare la capienza dello stadio al 75%. Dovrebbero essere circa 54000 gli spettatori: la Uefa stima circa 11mila sostenitorini e 9mila spagnoli. Il dato sulla vendita complessiva verrà fornito nel pomeriggio, ma è possibile che la presenza diazzurri sia superiore vista la massiccia presenza dini a. Nello stadio si ...

