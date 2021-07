Italia-Spagna 5-3 dcr, gli Azzurri conquistano la finale all’Europeo (Di martedì 6 luglio 2021) L’Italia conquista la finale degli Europei battendo la Spagna 5-3 dopo i calci di rigore. LA DIRETTA DELLA PARTITA RIGORI Locatelli parato da Simon; Dani Olmo fuori; Belotti gol; G. Moreno gol; Bonucci gol; T. Alcantara gol; Bernardeschi gol; Morata parato da Donnarumma; Jorginho gol. Italia IN finale!!!! 120? Fischio finale. La finalista si decide ai rigori 119? Ultimo minuto, salvo recupero. Squadre stanche, tanti errori da una parte e dall’altra 118? Ammonito Bonucci per gioco pericoloso su Morata 114? Lampo in contropiede per l’Italia, ma la difesa spagnola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) L’conquista ladegli Europei battendo la5-3 dopo i calci di rigore. LA DIRETTA DELLA PARTITA RIGORI Locatelli parato da Simon; Dani Olmo fuori; Belotti gol; G. Moreno gol; Bonucci gol; T. Alcantara gol; Bernardeschi gol; Morata parato da Donnarumma; Jorginho gol.IN!!!! 120? Fischio. La finalista si decide ai rigori 119? Ultimo minuto, salvo recupero. Squadre stanche, tanti errori da una parte e dall’altra 118? Ammonito Bonucci per gioco pericoloso su Morata 114? Lampo in contropiede per l’, ma la difesa spagnola ...

