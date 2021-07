Italia-Spagna 5-3 dcr, gli Azzurri conquistano la finale all’Europeo: Donnarumma ferma Morata, poi di Jorginho il rigore decisivo (Di martedì 6 luglio 2021) Fiesta que es fantástica fantástica esta fiesta. L’Italia conquista la finale degli Europei battendo la Spagna 5-3 dopo i calci di rigore ed esplode una prima, liberatoria gioia per le strade al termine di 120 minuti e una serie di rigori di pura sofferenza. Alla fine di un calvario dal quale gli Azzurri sembrava essere stati tirati fuori un gol splendido di Chiesa dopo un’ora di gioco, rintuzzato da Morata a 10 minuti dal 90esimo, sono la parata di Donnarumma sul penalty battuto da Morata e il successivo gol di Jorginho che spiazza Unai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Fiesta que es fantástica fantástica esta fiesta. L’conquista ladegli Europei battendo la5-3 dopo i calci died esplode una prima, liberatoria gioia per le strade al termine di 120 minuti e una serie di rigori di pura sofferenza. Alla fine di un calvario dal quale glisembrava essere stati tirati fuori un gol splendido di Chiesa dopo un’ora di gioco, rintuzzato daa 10 minuti dal 90esimo, sono la parata disul penalty battuto dae il successivo gol diche spiazza Unai ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - alfonsoguglielm : @FrancescaCphoto Complimenti alla Spagna ma in finale ci andiamo noi forza Italia - Antonellasansa1 : RT @Gazzetta_it: Italia, sei in finale! Spagna domata ai rigori, favola azzurra senza fine -