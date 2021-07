Italia-Spagna 5-3 dcr: azzurri di nuovo in finale dopo EURO2012! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una grande serata, una grande impresa dopo una partita sofferta e combattuta! L’Italia di Roberto Mancini, superando la Spagna ai calci di rigore si è portata in finale agli europei di calcio. Una grande impresa, con gli azzurri che dopo 9 anni tornano a giocare una finale di un torneo internazionale dopo un periodo di profonda crisi. L’Italia è tutta con la sua Nazionale! Una nazione intera crede in iesta squadra, che giorno dopo giorno sta facendo vivere emozioni impensabili fino a qualche anno fa. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una grande serata, una grande impresauna partita sofferta e combattuta! L’di Roberto Mancini, superando laai calci di rigore si è portata inagli europei di calcio. Una grande impresa, con gliche9 anni tornano a giocare unadi un torneo internazionaleun periodo di profonda crisi. L’è tutta con la sua Nazionale! Una nazione intera crede in iesta squadra, che giornogiorno sta facendo vivere emozioni impensabili fino a qualche anno fa. ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - fantaszharry0 : RT @HLdailymediaIT: ??| ????: alcunx fan che hanno incontrato louis ieri hanno detto che nonostante lui voglia che vinca la Spagna stasera, la… - enriksgidbtc : RT @wtchdbeginagain: una gioia paragonabile all’italia che batte la spagna la proverò solo quando taylor swift deciderà di mettere una tapp… -