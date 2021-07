Italia-Spagna 5-3, azzurri in finale agli Europei dopo i calci di rigore (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'Italia è in finale agli Europei di calcio. E' un rigore di Jorginho a consegnare agli azzurri la finale di Wembley. Finisce 5-3 dopo l'1-1 ai supplementari segnati da Chiesa prima e Morata poi. Negli overtime tanta stanchezza. E arrivano i rigori. Locatelli se lo fa parare. Belotti, Bonucci, Bernardeschi e Jorginho non sbagliano. Morata, autore del pareggio delle Furie rosse, decisivo con il suo errore dal dischetto. Domenica finale a Wembley contro la vincente tra Inghilterra e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'è indio. E' undi Jorginho a consegnareladi Wembley. Finisce 5-3l'1-1 ai supplementari segnati da Chiesa prima e Morata poi. Negli overtime tanta stanchezza. E arrivano i rigori. Locatelli se lo fa parare. Belotti, Bonucci, Bernardeschi e Jorginho non sbano. Morata, autore del pareggio delle Furie rosse, decisivo con il suo errore dal dischetto. Domenicaa Wembley contro la vincente tra Inghilterra e ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - sottovanni : no vabbè l’ex allenatore della spagna tiferà italia FATE TUTTI COME LUI - askanews_ita : L'Italia è in finale #EURO2020 -