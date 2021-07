Italia-Spagna 1-1, Mancini: “Partita durissima, sapevamo che avremmo sofferto” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “E’ stata una Partita durissima, la Spagna è una grande squadra e gioca benissimo. Non abbiamo fatto la solita gara, ma sapevamo che avremmo sofferto. I meriti di questo triennio sono dei ragazzi, hanno creduto a tutto questo ma non è ancora finita. Adesso recuperiamo le forze rimaste per giocarci la finale“. Lo ha detto il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, dopo la vittoria contro la Spagna in semifinale che spalanca agli azzurri la finale di Euro 2020: “Ci hanno messo in difficoltà all’inizio, dopo abbiamo ritrovato le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) “E’ stata una, laè una grande squadra e gioca benissimo. Non abbiamo fatto la solita gara, mache. I meriti di questo triennio sono dei ragazzi, hanno creduto a tutto questo ma non è ancora finita. Adesso recuperiamo le forze rimaste per giocarci la finale“. Lo ha detto il commissario tecnico dell’, Roberto, dopo la vittoria contro lain semifinale che spalanca agli azzurri la finale di Euro 2020: “Ci hanno messo in difficoltà all’inizio, dopo abbiamo ritrovato le ...

