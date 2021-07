Italia, Ranieri: «Chiellini l’ho trasformato io, Mancini ha riportato entusiasmo» (Di martedì 6 luglio 2021) Claudio Ranieri ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini che questa sera affronta la Spagna in semifinale di Euro 2020 Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria tra le altre, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’Italia che questa sera si giocherà la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Chiellini – «Mancini ha avuto il merito di riportare entusiasmo, ma la faccia di questa Italia è Chiellini. l’ho allenato alla Juve, l’ho trasformato da terzino a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Claudioha parlato dell’di Robertoche questa sera affronta la Spagna in semifinale di Euro 2020 Claudio, ex allenatore della Sampdoria tra le altre, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’che questa sera si giocherà la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna.– «ha avuto il merito di riportare, ma la faccia di questaallenato alla Juve,da terzino a ...

