Italia, Mancini: «Partita durissima. Finale? Non è ancora finita» (Di martedì 6 luglio 2021) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato al termine della semiFinale di Euro 2020 contro la Spagna Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato al termine della semiFinale di Euro 2020 contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Finale – «È stata una Partita durissima contro una grande squadra. Non abbiamo giocato come al solito, ma sapevamo di dover soffrire. Ci hanno messo in difficoltà all’inizio, ma col passare dei minuti abbiamo trovato le giuste coordinate. Le squadre di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato al termine della semidi Euro 2020 contro la Spagna Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato al termine della semidi Euro 2020 contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.– «È stata unacontro una grande squadra. Non abbiamo giocato come al solito, ma sapevamo di dover soffrire. Ci hanno messo in difficoltà all’inizio, ma col passare dei minuti abbiamo trovato le giuste coordinate. Le squadre di ...

