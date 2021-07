Italia, l’omaggio social a Raffaella Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, il canale ufficiale ‘Vivo Azzurro‘, l’omaggio a Raffaella Carrà, venuta a mancare ieri all’età di 78 anni. ????????? pic.twitter.com/s09KuzDjB7 — Nazionale Italiana (@Vivo Azzurro) July 6, 2021 Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, il canale ufficiale ‘Vivo Azzurro‘,, venuta a mancare ieri all’età di 78 anni. ????????? pic.twitter.com/s09KuzDjB7 — Nazionalena (@Vivo Azzurro) July 6, 2021 Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : Raffaella Carrà, prima di Italia-Spagna a Wembley risuonerà 'a far l’amore comincia tu' ? ???? ITALIA VS SPAGNA ???? ??… - Agenzia_Ansa : #EURO2020, omaggio a Raffaella Carrà: la sua musica nel prepartita. Wembley la celebra nella semifinale tra l'Itali… - repubblica : ?? Europei, omaggio degli Azzurri a Raffaella Carra': 'A far l'amore comincia tu' durante il riscaldamento dell'Ital… - leggoit : Italia-Spagna, l'omaggio degli azzurri a Raffaella Carrà: il riscaldamento sulla musica di A far l'amore comincia tu - fabsalva : Omaggio a Raffaella Carrà: all’inizio del riscaldamento dell’Italia hanno messo ‘A far l’amore comincia tu’ ?? ???? #EURO2020 #ITA -