Italia in finale, gli azzurri vincono 4-2 ai rigori contro la Spagna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non sono bastati 120 minuti ad Italia e Spagna per decidere chi dovesse rimanere a Wembley, solo il quinto rigore di Jorginho è riuscito a rompere l’equilibrio perfetto tra le due squadre. Domenica sera a Londra ci saranno gli azzurri di Roberto Mancini in campo contro la vincente di Inghilterra-Danimarca. I tempi regolamentari sono finiti 1-1, nella prima frazione di gioco solo un’occasione per la roja a cui si è opposto perfettamente Gigio Donnarumma. Poi partita equilibrata fino alla rete di Chiesa. Al 60esimo minuto l’attaccante della Juventus ha sfruttato un ribaltamento di fronte partito proprio dalle mani del nuovo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non sono bastati 120 minuti adper decidere chi dovesse rimanere a Wembley, solo il quinto rigore di Jorginho è riuscito a rompere l’equilibrio perfetto tra le due squadre. Domenica sera a Londra ci saranno glidi Roberto Mancini in campola vincente di Inghilterra-Danimarca. I tempi regolamentari sono finiti 1-1, nella prima frazione di gioco solo un’occasione per la roja a cui si è opposto perfettamente Gigio Donnarumma. Poi partita equilibrata fino alla rete di Chiesa. Al 60esimo minuto l’attaccante della Juventus ha sfruttato un ribaltamento di fronte partito proprio dalle mani del nuovo ...

Advertising

stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - RaiUno : ?? Italia in finale! E il sogno continua… ?? Forza #Azzurri! ???? ?? La diretta streaming: - chetempochefa : SIAMO IN FINALE ?????? Che fantastica vittoria ai rigori, grande Italia ???? #ItaliaSpagna #ITAESP - AppulusSamnite : 'Spero che l'Italia possa fare un'altra bella partita in finale': che signore Luis Enrique! #EURO2020 - manch3st3rutd : L'Italia è in finale di Euro 2020 e se lo è meritato.???? -