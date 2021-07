Italia, finale da sogno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Siamo in finale, con pieno merito anche se attraverso una notte di sofferenza che ha colorato Wembley d'azzurro intenso e ci ha consegnato alla sfida che vale l'Europeo. Contro l'Inghilterra o contro la Danimarca lo scopriremo, ma non serve adesso che bisogna celebrare l'impresa di una nazionale bellissima anche nel coraggio con cui ha affrontato la sfida fin qui più dura. La Spagna è stata un avversario difficilissimo, ha giocato a tratti meglio degli azzurri e li ha spaventati ma non vinti. Si potrà discutere a lungo su chi meritasse di andare oltre nei supplementari o nei rigori, la verità è che nello sport saper soffrire è un merito, non una colpa. E ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 luglio 2021) Siamo in, con pieno merito anche se attraverso una notte di sofferenza che ha colorato Wembley d'azzurro intenso e ci ha consegnato alla sfida che vale l'Europeo. Contro l'Inghilterra o contro la Danimarca lo scopriremo, ma non serve adesso che bisogna celebrare l'impresa di una nazionale bellissima anche nel coraggio con cui ha affrontato la sfida fin qui più dura. La Spagna è stata un avversario difficilissimo, ha giocato a tratti meglio degli azzurri e li ha spaventati ma non vinti. Si potrà discutere a lungo su chi meritasse di andare oltre nei supplementari o nei rigori, la verità è che nello sport saper soffrire è un merito, non una colpa. E ...

Advertising

RaiUno : ?? Italia in finale! E il sogno continua… ?? Forza #Azzurri! ???? ?? La diretta streaming: - stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - chetempochefa : SIAMO IN FINALE ?????? Che fantastica vittoria ai rigori, grande Italia ???? #ItaliaSpagna #ITAESP - RadioTadino : RT @SkyTG24: Italia in finale di Euro 2020, Mancini: 'Merito dei ragazzi, ma non è ancora finita' - Silvita_RT : ????VOLIAMO IN FINALE???? #EURO2020 È inevitabile festeggiare la vittoria di L’ #Italia e non temere in sottofondo la… -