Italia | Chiesa | “Pochi giorni per recuperare ma saremo al massimo Vittoria dedicata a Spinazzola”

"I giorni sono Pochi per recuperare, in questa stagione abbiamo giocato ogni tre giorni, saremo al massimo per la finale. Dedichiamo questa Vittoria a Spinazzola". Queste le parole di Federico Chiesa dopo la Vittoria ai rigori contro la Spagna che regala all'Italia l'accesso alla finale di Euro 2020. L'esterno Azzurro è risultato decisivo con il gol che ha sbloccato il risultato, ed è poi dovuto uscire per crampi ad inizio secondo tempo supplementare.

