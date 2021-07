Italia – Bonucci | Chiesa e Donnarumma felici per la conquista della finale di Euro2020

(Di mercoledì 7 luglio 2021)prima finalista di Euro 2020. A Wembley, gli uomini di Mancini battono 5-3 dopo i calci di rigore (1-1 al 120?) la Spagna e ora aspettano la vincente di Inghilterra–Danimarca. Al temine del matchrilasciano alcune dichiarazioni ai microfoniRai:: “Vittoria sofferta con la Spagna ma ancora più bella, manca davvero poco” “E’ stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo. Ancora una volta questa squadra ha mostrato i valori e la capacità di soffrire e la resilienza che ci ...

Advertising

OptaPaolo : 17 - Leonardo #Bonucci eguaglia Gianluigi Buffon al 1° posto tra i giocatori dell'Italia ???? con più presenze agli E… - aagulla_espn : Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insign… - Gazzetta_it : Italia in finale Bonucci: 'La partita più difficile della mia carriera”. #Chiesa: “Dedicata a Spinazzola” #Euro2020 - raufanpurdini : RT @Azzurri_Indo: SIAMO IN FINALE ???????????????????????????????????????????????? FULL TIME EURO 2020 SEMI FINAL ITALIA ???? 1 - 1 ????Spagna ( Calci di Rigore 4-… - gilnar76 : Luis Enrique: «In finale tiferò Italia. Ho visto Chiellini e Bonucci e…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Bonucci

Le immagini della sequenza dei rigori che hanno deciso- Spagna, semifinale di Euro 2020: sbagliano Locatelli, Dani Olmo e Morata, in gol Belotti, Gerard Moreno,, Thiago Alcantara, Bernardeschi e Jorginho.... Eric García, Jordi Alba; Busquets (105' Thiago Alcantara), Koke (70' Rodri), Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres (61' Morata) Oyarzabal (70' Moreno): Donnarumma; Di Lorenzo,, Chiellini, ...Curioso episodio al termine di Italia-Spagna. Il difensore Azzurro Leonardo Bonucci dopo il successo ai calci di rigore è andato a festeggiare l'accesso alla finale degli Europei vicino alle tribune ...Sul dischetto il primo a presentarsi per l'Italia, a sorpresa, è Locatelli che si fa ipnotizzare da Unai Simon; per la Spagna calcia Dani Olmo ma la palla viene spedita in curva. Belotti, Moreno, ...