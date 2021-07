Italia – Bonucci, Chiesa e Donnarumma felici per la conquista della finale di Euro2020 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia prima finalista di Euro 2020. A Wembley, gli uomini di Mancini battono 5-3 dopo i calci di rigore (1-1 al 120?) la Spagna e ora aspettano la vincente di Inghilterra–Danimarca. Al temine del match Bonucci, Chiesa e Donnarumma rilasciano alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: Bonucci: “Vittoria sofferta con la Spagna ma ancora più bella, manca davvero poco” “E’ stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo. Ancora una volta questa squadra ha mostrato i valori e la capacità di soffrire e la resilienza che ci ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 7 luglio 2021)prima finalista di Euro 2020. A Wembley, gli uomini di Mancini battono 5-3 dopo i calci di rigore (1-1 al 120?) la Spagna e ora aspettano la vincente di Inghilterra–Danimarca. Al temine del matchrilasciano alcune dichiarazioni ai microfoniRai:: “Vittoria sofferta con la Spagna ma ancora più bella, manca davvero poco” “E’ stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo. Ancora una volta questa squadra ha mostrato i valori e la capacità di soffrire e la resilienza che ci ...

Advertising

OptaPaolo : 17 - Leonardo #Bonucci eguaglia Gianluigi Buffon al 1° posto tra i giocatori dell'Italia ???? con più presenze agli E… - aagulla_espn : Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insign… - Corriere : Bonucci festeggia con i tifosi, ma una steward lo scambia per un invasore di campo - valgi : RT @LiaCapizzi: 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato di togl… - Naples___ : @ZZiliani Aldilà del tifo tra i Club in Italia devo dire che Bonucci e Chiellini con Sirigu sono i VETERANI che motivano il gruppo. Bravi. -