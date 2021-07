Irrigava piantagione di canapa Arrestato 66enne

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 6 luglio 2021) I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hannoun, originario di Bagnoregio (VT) ma domiciliato a Roma, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre era intento a irrigare una“illegale”, circa 60 piante di cannabis, nascosta nella fitta vegetazione dell’agro compreso tra località “La Valle” nel Comune di Morlupo e località “Ca Bellina” in Castelnuovo di Porto. Era da almeno due mesi che i Carabinieri avevano notato l’uomo che, pur non essendo del luogo, andava e veniva con regolarità da un’area incolta, motivo per cui da qualche tempo erano iniziati i servizi di ...