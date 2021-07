«Io usata e buttata via come spazzatura»: lo sfogo della ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici di violenza sessuale (Di martedì 6 luglio 2021) «L’unica cosa che sento dopo queste esperienze è di non valere niente. La gente mi usa quando e come vuole, poi mi getta via come spazzatura». È questo uno dei messaggi di S., la ragazza che accusa di stupro Ciro Grillo e i suoi tre amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia di violenza sessuale nei suoi confronti. Venerdì a Tempio Pausania la giudice dell’udienza preliminare Caterina Interlandi dovrà decidere sul rinvio a giudizio dei quattro indagati. S. scriveva ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) «L’unica cosa che sento dopo queste esperienze è di non valere niente. La gente mi usa quando evuole, poi mi getta via». È questo uno dei messaggi di S., lachedi stuproe itreVittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia dineiconfronti. Venerdì a Tempio Pausania la giudice dell’udienza preliminare Caterina Interlandi dovrà decidere sul rinvio a giudizio dei quattro indagati. S. scriveva ...

