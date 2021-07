Inter, Simone Inzaghi in sede con lo staff. Domani conferenza stampa e via alla nuova stagione (Di martedì 6 luglio 2021) Simone Inzaghi è a Milani per il suo primo giorno effettivo come tecnico dell’Inter. Per l’ex Lazio, che avrà il compito di sostituire Conte e difendere lo scudetto, meeting con staff e dirigenza per preparare la prossima stagione. Il tecnico nerazzurro inizierà la sua avventura Domani con la conferenza stampa. Poi si aggregheranno i calciatori non impegnati con le Nazionali per iniziare a lavorare, anche se bisognerà attendere diverse settimane per avere il gruppo al completo. Occasione comunque Domani per carpire le prime sensazioni ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021)è a Milani per il suo primo giorno effettivo come tecnico dell’. Per l’ex Lazio, che avrà il compito di sostituire Conte e difendere lo scudetto, meeting cone dirigenza per preparare la prossima. Il tecnico nerazzurro inizierà la sua avventuracon la. Poi si aggregheranno i calciatori non impegnati con le Nazionali per iniziare a lavorare, anche se bisognerà attendere diverse settimane per avere il gruppo al completo. Occasione comunqueper carpire le prime sensazioni ...

Inter : ?? | CONFERENZA Mercoledì 7 luglio il CEO Sport Giuseppe Marotta e l'allenatore Simone Inzaghi incontreranno i giorn… - phncx69 : RT @marifcinter: Simone Inzaghi passato in sede #Inter: pronto per iniziare domani ufficialmente la nuova avventura - #Fcinter1908 https://… - DaniloBatresi : RT @Ale_Rimi: Tre ore di meeting appena concluso in sede #Inter. Simone #Inzaghi e lo staff hanno incontrato la dirigenza per gli ultimi co… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: Simone Inzaghi passato in sede #Inter: pronto per iniziare domani ufficialmente la nuova avventura - #Fcinter1908 https://… - tende2001 : RT @marifcinter: Simone Inzaghi passato in sede #Inter: pronto per iniziare domani ufficialmente la nuova avventura - #Fcinter1908 https://… -