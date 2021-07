Insigne e Mertens in uscita: la scelta di De Laurentiis (Di martedì 6 luglio 2021) Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Restano i dubbi soprattutto sulle cessioni. Aurelio De Laurentiis ha più volte ribadito di avere la necessità di abbattere il monte ingaggi. La mancata qualificazione in Champions pesa, così come i 156 milioni di ingaggio dell'organico azzurro. Stando a quanto riportato da Tuttosport anche Insigne e Mertens sono da considerare in uscita. Sul capitano ha detto la sua anche il presidente: la società vuole rinnovare il contratto, ma bisogna venirsi incontro a vicenda. Insigne percepisce 4,5 milioni a stagione e desidererebbe un ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 luglio 2021) Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Restano i dubbi soprattutto sulle cessioni. Aurelio Deha più volte ribadito di avere la necessità di abbattere il monte ingaggi. La mancata qualificazione in Champions pesa, così come i 156 milioni di ingaggio dell'organico azzurro. Stando a quanto riportato da Tuttosport anchesono da considerare in. Sul capitano ha detto la sua anche il presidente: la società vuole rinnovare il contratto, ma bisogna venirsi incontro a vicenda.percepisce 4,5 milioni a stagione e desidererebbe un ...

